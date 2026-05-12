Губернатор Кубани потребовал проверить охрану школы, где девятиклассник устроил стрельбу из пневматики

Глава Краснодарского края Вениамин Кондратьев назвал вопиющим инцидент в Гулькевичском районе, где 12 мая в школе девятиклассник открыл огонь из пневматического пистолета. Двое детей получили ранения и были госпитализированы.

По словам губернатора, пострадавшим сейчас оказывают всю необходимую медицинскую помощь, их состояние оценивается как удовлетворительное. К ним также направили психологов, чтобы оценить эмоциональное состояние.

Кондратьев сообщил, что теперь предстоит выяснить, каким образом старшеклассник сумел пронести оружие в учебное заведение. Он объявил о проверке в отношении руководства школы и охранной организации, а в муниципалитет уже направлена специальная комиссия министерства образования региона.

Напавший подросток сразу после стрельбы скрылся с места преступления, однако позже был задержан.