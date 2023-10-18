Роман Владимирович Старовойт является российским государственным и политическим деятелем. Он, как и многие губернаторы разных регионов России, ведет личную страницу в социальных сетях. Там он рассказывает о том, что касается Курской области.

Так стало известно, что ночью на территорию одной из местных школ упали обломки вражеского беспилотного летательного аппарата, который принадлежит Вооруженным силам Украины. К счастью, в силу того, что все произошло в позднее время суток, никто не пострадал.

Однако, само здание все же оказалось повреждено. Но начало ремонтных работ можно ожидать в самое ближайшее время. Данный инцидент, по словам Старовойта, никакого влияния на учебный процесс не оказал. Об этом также пишет KP.RU.