Губернатор Мельниченко отчитался о тушении пожара на пензенской нефтебазе после атаки БПЛА

23 января губернатор Пензенской области Олег Мельниченко провел экстренное заседание региональной комиссии по чрезвычайным ситуациям и пожарной безопасности. Центральной темой стало ликвидация последствий атаки беспилотников, в результате которой утром произошел пожар на местной нефтебазе.

В своем Telegram-канале глава региона сообщил, что для борьбы с огнем задействованы более 100 человек личного состава и порядка 30 единиц техники, включая два пожарных поезда. На месте происшествия также развернут оперативный штаб.

Губернатор Олег Мельниченко подчеркнул, что в результате инцидента никто не погиб и не получил ранений. По предварительной информации, четыре беспилотника были поражены силами противовоздушной обороны, и обломки одного из них, упав на территорию нефтебазы, стали причиной возгорания.

Инцидент произошел около четырех часов утра, и оперативные службы смогли своевременно отреагировать на чрезвычайную ситуацию.