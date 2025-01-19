Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев поздравил всех православных со светлым праздником Крещения Господня
Андрей Воробьев поздравил всех православных с праздником Крещения Господня
Фото: [t.me/vorobiev_live]
Сегодня, 19 января, православные верующие отмечают Крещение Господне, важнейший церковный праздник, который посвящен одному из главных событий в жизни Иисуса Христа.
С этим событием православных жителей Московской области поздравил губернатор Андрей Воробьев.
Желаю всем, чтобы в каждом доме царили любовь, вера, спокойствие и доброта. С праздником! - написал он в своем телеграм-канале.
Воробьев также отметил, что на территории Подмосковья традиционно оборудованы купели со спусками и теплые раздевалки — в общей сложности на 195 мест.
Также для участников крещенских купаний подготовили горячий чай, чтобы согреться.
На местах дежурят спасатели и врачи, чтобы купания прошли в комфортной и безопасной обстановке.