Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев поздравил всех православных со светлым праздником Крещения Господня

Сегодня, 19 января, православные верующие отмечают Крещение Господне, важнейший церковный праздник, который посвящен одному из главных событий в жизни Иисуса Христа.

С этим событием православных жителей Московской области поздравил губернатор Андрей Воробьев.

Желаю всем, чтобы в каждом доме царили любовь, вера, спокойствие и доброта. С праздником! - написал он в своем телеграм-канале.

Воробьев также отметил, что на территории Подмосковья традиционно оборудованы купели со спусками и теплые раздевалки — в общей сложности на 195 мест.

Также для участников крещенских купаний подготовили горячий чай, чтобы согреться.

На местах дежурят спасатели и врачи, чтобы купания прошли в комфортной и безопасной обстановке.