Губернатор Подмосковья и глава Красногорска осмотрели объекты здравоохранения и образования округа

В среду, 24 января, глава городского округа Красногорска Дмитрий Волков совместно с губернатором Московской области Андреем Воробьевым посетили объекты в сфере здравоохранения и образования.

В рамках масштабной программы по строительству, которую реализуют в округе Красногорск, было решено не только реконструировать уже имеющиеся в городе социальные объекты, но и открыть новые. Приоритетной задачей стало появление спортивных, здравоохранительных и образовательных учреждений в тех районах, где нет никакой альтернативы.

В частности, летом 2024 года планируется открытие детского клинического центра имени Леонида Михайловича Рошаля, который станет значимым местом для Подмосковья по ряду причин: современное оборудование, инновационные технологии строительства, высококвалифицированные специалисты.

Недооценивать вклад губернатора Воробьева в развитие проекта невозможно. Так, в Павшинской пойме по его инициативе появится воспитательно-образовательный комплекс со школой. Это позволит 1500 ученикам обучаться в современном учреждении. В садике примут 200 детей. Решится также вопрос с трудоустройством многих жителей округа. Строительство находится в активной фазе.

Подводя итоги 2023 года, можно отметить, что в округе было открыто семь школ и шесть детских садов. Работа в данном направлении не завершена. Планы на 2024 год — пять школ и 12 садов, а также модернизация действующих учебных заведений.