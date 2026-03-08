В Госдуме призвали увеличить выплаты родителям до уровня прожиточного минимума
Депутат Миронов: 11 тысяч рублей недостаточно для реальной поддержки семей
Фото: [Медиасток.рф]
Минимальный размер пособия по уходу за ребенком в России следует увеличить как минимум до уровня регионального прожиточного минимума для детей. С такой инициативой выступил Сергей Миронов, сообщает ТАСС.
По мнению парламентария, действующий размер минимальной выплаты, который сейчас составляет менее 11 тысяч рублей, недостаточен для реальной поддержки семей. Он считает, что пособие должно соответствовать прожиточному минимуму на ребенка в конкретном регионе, чтобы действительно помогать родителям.
Миронов также отметил, что подобные выплаты необходимо гарантировать не только официально трудоустроенным гражданам, но и тем, кто не имеет постоянной работы. Речь идет о студентах, индивидуальных предпринимателях, самозанятых и других категориях родителей. По его оценке, такая мера может стать одним из элементов поддержки демографической политики.
В настоящее время пособие по уходу за ребенком до полутора лет, которое выплачивается после отпуска по беременности и родам, составляет 40% от среднего заработка родителя. При этом установлен минимальный порог — 10 837 рублей.
Средний размер прожиточного минимума для ребенка в 2026 году по России составляет 18 371 рубль, однако в отдельных регионах он выше. Например, в Москве этот показатель установлен на уровне 21 903 рублей.
