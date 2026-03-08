В Госдуме призвали увеличить выплаты родителям до уровня прожиточного минимума

Минимальный размер пособия по уходу за ребенком в России следует увеличить как минимум до уровня регионального прожиточного минимума для детей. С такой инициативой выступил Сергей Миронов, сообщает ТАСС .

По мнению парламентария, действующий размер минимальной выплаты, который сейчас составляет менее 11 тысяч рублей, недостаточен для реальной поддержки семей. Он считает, что пособие должно соответствовать прожиточному минимуму на ребенка в конкретном регионе, чтобы действительно помогать родителям.

Миронов также отметил, что подобные выплаты необходимо гарантировать не только официально трудоустроенным гражданам, но и тем, кто не имеет постоянной работы. Речь идет о студентах, индивидуальных предпринимателях, самозанятых и других категориях родителей. По его оценке, такая мера может стать одним из элементов поддержки демографической политики.

В настоящее время пособие по уходу за ребенком до полутора лет, которое выплачивается после отпуска по беременности и родам, составляет 40% от среднего заработка родителя. При этом установлен минимальный порог — 10 837 рублей.

Средний размер прожиточного минимума для ребенка в 2026 году по России составляет 18 371 рубль, однако в отдельных регионах он выше. Например, в Москве этот показатель установлен на уровне 21 903 рублей.

