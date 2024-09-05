Губернатор Подмосковья поддержал идею построить новый бассейн в поселке Монино под Щелково

Работы пройдут в рамках нацпроекта «Демография». В рамках торжественной церемонии закладки первого камня в основание плавательного бассейна глава городского округа Щелково Андрей Булгаков сообщил, что бассейн появится на месте построенного в 50-е годы спорткомплекса. Там раньше занимались летчики, проходившие обучение в Военно-воздушной академии. Новый объект, который ждут местные жители, построят через год. Там разместят бассейн на шесть дорожек, зал «сухого плавания» для подготовительных занятий и силовой подготовки, сопутствующие помещения для занимающихся и тренерского состава.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отметил важность развития парков и домов культуры в Подмосковье.