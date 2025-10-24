Российская ПВО сбила за ночь 111 украинских беспилотников

На протяжении ночи на пятницу, 24 октября, российская противовоздушная оборона перехватила над регионами РФ 111 дронов неприятеля. Об этом заявило в своем телеграм-канале Министерство обороны.

По утверждению военных, ВСУ на протяжении ночи вели попытки атаковать объекты на территории России, но противовоздушная оборона была наготове и отбивала удары неприятеля.

«В течение прошедшей ночи дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены 111 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа», — указали они в микроблоге.

Над Ростовской областью было уничтожено 34 беспилотника. Над Брянской областью сбили 25 БПЛА. 11 дронов перехватили в Калужской области. Еще 10 удалось нейтрализовать в Новгородской области. Семь летательных аппаратов уничтожили над территорией Республики Крым. Пять беспилотников сбили над Тульской областью, и еще четыре — над Краснодарским краем. Над Волгоградской и Орловской областями перехватили по два БПЛА. По одному вражескому дрону сбили над акваторией Азовского моря, Московским регионом, а также над Тверской и Липецкой областями.

Ранее Минобороны сообщило о 139 сбитых беспилотниках в ночь на четверг, 23 октября. Больше всего БПЛА, 56 единиц, было перехвачено над Белгородской областью.