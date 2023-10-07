Губернатор Подмосковья поздравил Владимира Путина с Днем рождения
Фото: [Антон Чернов/Подмосковье сегодня]
Глава Московской области Андрей Воробьев в своих социальных сетях поздравил президента РФ Владимира Путина.
«Уважаемый Владимир Владимирович, поздравляю Вас с Днем рождения! Желаю Вам крепкого здоровья и сил в достижении стратегически важных для нашей страны целей», — пожелал Воробьев.
Он подчеркнул, что жители Подмосковья всегда чувствуют участие президента и очень дорожат его доверием. Воробьев также подчеркнул, что все самые сложные вопросы, которые волнуют людей, каждую семью, всегда находят поддержку у президента.
«Дорожу тем, что являюсь частью Вашей команды!», — отметил Андрей Воробьев.
Ранее Андрей Воробьев отметил, что Московская область активно содействует восстановлению новых регионов России.