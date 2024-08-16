Губернатор Подмосковья проверил ход работ по благоустройству Центральной улицы в Дубне

В этом году здесь появятся два обновленных общественных пространства и еще один велосипедный маршрут. Андрей Воробьев лично проконтролировал ход работ по благоустройству и встретился с местными жителями.

Особое внимание в Дубне уделяется пространствам у воды. Таким образом, в городе уже благоустроили набережную Менделеева и прилегающий к ней Центральный парк. В парке семейного отдыха появился пляж, а на Комсомольской набережной — площадка для скейтеров. Продолжается активная работа по усовершенствованию других территорий и созданию новых объектов. В 2026 году запланировано открытие большого лесопарка на 65 га.

«Об этом нас просили жители во время нашей поездки в Дубну в прошлом году. Здесь будет удобная пешеходная территория с местами для тихого отдыха. Планируем к октябрю все работы завершить, — сказал Андрей Воробьев.

В процессе благоустройства Центральной улицы появятся теневые навесы и скамейки, будут расширены тротуары, проложена велосипедная дорожка и проведено озеленение. Также установят освещение и систему видеонаблюдения. На данный момент уже на 60% завершена укладка плитки. Также устанавливаются опоры для освещения, проводится планировка газонов.

«Я коренная жительница Дубны, и все те изменения, которые происходят в нашем городе, мне очень нравятся. Вот идет благоустройство улицы Центральной, для детей тоже очень много делается. Например, скейт-парк у нас сделали, где ребятишки теперь занимаются. Скверы, парки — все красиво. Ну и, конечно же, велодорожка, мы ее все очень ждем», — отметила Елена Снеговая.

В Дубне продолжается благоустройство сквера имени Павла Александровича Журавлева. Он расположен в районе Большая Волга и назван в честь первого директора завода «Тензор», который является почетным гражданином города. В рамках проекта здесь будет отреставрирован фонтан, а перед памятником Журавлеву появится небольшое общественное пространство. На нем разместятся детская игровая площадка, навесы с качелями для отдыха, велосипедная дорожка и спортивная зона. Все работы ориентировочно завершатся в ноябре.

Этой осенью для жителей города откроется еще один объект — часть кольцевого веломаршрута «Дубненская кругосветка». Планируется, что участок длиной 13,1 км будет построен от вокзала «Большая Волга» до Ратминской стрелки. Общая длина маршрута составит более 30 км. Этот проект объединит все парки и достопримечательности, сделав их доступными для жителей и гостей города из любой точки Дубны.

На новой трассе будут проходить соревнования по лыжным гонкам, спортивному ориентированию, триатлону и легкоатлетическим кроссам. Также здесь начнут проводить пешие познавательные экскурсии. В будущем этот маршрут соединят с национальной трассой «Вело-1», которая проходит между Москвой и Санкт-Петербургом.

В текущем году также начались работы по обновлению пешеходной зоны у Дворца культуры «Октябрь». Эта территория была выбрана для благоустройства по результатам Всероссийского онлайн-голосования в рамках федерального проекта «Формирование комфортной городской среды», который является частью национального проекта «Жилье и городская среда».

В частности, планируется благоустроить площадь перед домом культуры: здесь появятся зоны отдыха с качелями и скамейками, будет проведено озеленение, установлены системы освещения и видеонаблюдения. Инициативу поддержали более пяти тысяч человек.