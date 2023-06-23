Губернатор представил общественным деятелям областной филиал Фонда «Защитники Отечества»
Фото: [Антон Чернов]
Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев представил общественным деятелям работу областного филиала фонда «Защитники Отечества». В их числе – главный редактор RT и ИА Sputnik Маргарита Симоньян, чемпион мира по боксу и депутат Совета депутатов Чехова Денис Лебедев, главврач Видновской РКБ Бутай Бутаев, гендиректор «Щелково Агрохим» Салис Каракотов и другие.
В филиале работают более 60 человек, в том числе юристы, психотерапевт, сотрудники МФЦ. С начала работы филиала за помощью обратились четыре сотни человек, в том числе более двухсот участников СВО.
«Основные вопросы, с которыми сюда обращаются, с первого дня остаются неизменными – получение удостоверения ветерана боевых действий, выплат по ранению, прохождение военно-врачебной комиссии для получения инвалидности», - рассказал губернатор.
Он отметил, что особое внимание уделяется поддержке инвалидов СВО. В филиале специалисты помогают им решить все актуальные вопросы, включая вопрос приобретения технических средств реабилитации. Работа в филиале ведется по принципу «одного окна».
Гостям представили демонстрационную комнату с реабилитационным оборудованием. Здесь есть кровать с дистанционным управлением, подъемник с пультом управления, кухня, адаптированная для граждан с ограниченными возможностями здоровья.
«Все эти сервисы очень востребованы, и мы стараемся рассказать, что есть в арсенале средств реабилитации», - добавил губернатор.