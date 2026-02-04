Губернатор распорядился: в детской больнице Петербурга раздают одеяла из-за ЧП на теплосетях

Из-за срочного ремонта теплосетей в Санкт-Петербурге детская областная больница на улице Комсомола осталась без центрального отопления. По поручению губернатора Александра Дрозденко маленьким пациентам выдают дополнительные одеяла, а в помещениях установили тепловые пушки.

Как сообщили в пресс-службе областной администрации, стационар отключили от отопления из-за ремонтных работ на городской теплосети. Для сохранения тепла система больницы переведена в специальный замкнутый режим, а во всех палатах уже работают обогреватели.

По информации «Теплосети Санкт-Петербурга», причиной стало технологическое нарушение на трубопроводе диаметром 500 мм на Минеральной улице. Ограничение подачи тепла началось с 12:00 4 февраля. В компании заявили, что на работы по нормативам отводится до 20 часов, а тепло в здание больницы продолжает подаваться по обратному трубопроводу.

Представители энергетической компании также отметили, что во время недавней проверки температурный режим в больнице был в пределах нормы. Однако по данным издания «Фонтанка», ситуация осложнилась из-за действий персонала: примерно час назад в палатах было жарко, и сотрудники открыли окна для проветривания, что привело к быстрому охлаждению помещений. На данный момент все окна закрыты.