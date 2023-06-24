Губернатор Ростовской области заявил, что все службы работают в штатном режиме

Согласно информации, полученной из социальных сетей Василия Голубева, ни одна из служб не прекратила своей работы. Об этом сообщает RT

В связи с последними событиями, которые насторожили жителей Ростовской области, ее губернатор, Василий Голубев, посчитал нужным успокоить мирное население.

Таким образом, он выложил видео в соцсети, в котором заявил о штатной работе всех необходимых служб. В них входят образовательные учреждения, общественный транспорт, осуществляющий передвижение граждан, коммунальные, а также медицинские службы, что оказывают скорую медицинскую помощь.

К тому же Голубев подчеркнул, что нет нужды беспокоиться о запасе продуктов. По примерным подсчетам, его хватит, как минимум, на неделю. К слову, он регулярно пополняется. Сам губернатор находится в Ростове, так что Голубев знает, о чем говорит.