Губернатор Русских: Количество отравившихся разливным сидром увеличилось до 40

Губернатор Ульяновской области сообщил об увеличении числа пострадавших от отравления разливным сидром до 40 человек. Об этом сообщает РИА Новости .

По обновленным данным, в результате отравления некачественным сидром в Ульяновской области пострадали 40 человек, из которых 16 скончались. Ранее сообщалось, что смертью распитие самарского разливного напитка также закончилось для двух человек в Самарской области. Еще в нескольких регионах есть пострадавшие.

Глава региона рассказал, что в основном пострадавшие проживали в Димитровграде, Ульяновске, Новой Малыкле. Также известно, что среди пострадавших от употребления некачественного сидра есть подростки.

Русских отметил, что во всех медицинских учреждениях региона подготовлены стационары с терапевтическими и реанимационными койками. Семьям пострадавших окажут всевозможную помощь.