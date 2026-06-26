Губернатор Сахалинской области ответил на вопросы жителей о строительстве и ремонте больниц

Жители Корсакова пожаловались на затянувшийся ремонт местной поликлиники, который длится уже второй год. Они попросили привлечь специалистов «Губернаторского контроля» для проверки хода работ и провести финансовый аудит после завершения ремонта на первом этаже. Пациенты также отметили, что в помещениях холодно — отсутствует полноценный обогрев, а входные двери пропускают воздух. Губернатор пообещал проверить все обращения.

В Макарове и Долинске жителей интересовало строительство новых поликлиник. Лимаренко сообщил, что возведение медицинских учреждений в этих городах планируется начать в 2027 году.

На острове Парамушир жители Северо-Курильска ждут появления современной больницы после строительства новой школы. Объект рассчитан на 30 коек и поликлинику на 100 посещений, сдать его планируют в 2029 году. Строительство пришлось приостановить после расторжения контракта с недобросовестным подрядчиком, сейчас специалисты обследуют конструкции здания.

В Южно-Сахалинске детская поликлиника в селе Дальнем уже работает. Еще один детский объект на улице Железнодорожной полностью построен — его откроют этим летом. Строительство поликлиники в Хомутово завершат в конце года. Жители Холмска узнали, что новый поликлинический комплекс на Приморском бульваре начнет прием пациентов в четвертом квартале этого года. В Углегорске строящуюся поликлинику планируют ввести в эксплуатацию в 2027 году. В селе Соловьевка уже началось строительство амбулатории — на площадку завозят материалы, идет установка свай, завершить работы планируют в этом году.

Прямая линия продолжалась более двух часов, жители задали около 80 вопросов. Все обращения взяты в работу, ответы на вопросы, не прозвучавшие в эфире, направят заявителям дополнительно.