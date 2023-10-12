Владимир Васильевич Сальдо – политический и государственный деятель. Он также является губернатором Херсонской области. Как и многие его коллеги, глава региона ведет свою страницу в социальных сетях, где делится актуальной информацией.

Так стало известно, что при обстреле области со стороны Вооруженных сил Украины погиб мирный житель. Им стал 83-летний пенсионер, о чем пишет агентство «РИА Новости». Смерть человека в селе Казачьи Лагеря наступила из-за выпущенной украинской минометной мины.

Губернатор Херсонской области, Владимир Сальдо, пообещал семье погибшего пенсионера оказать не только материальную, но и моральную поддержку в связи с утратой. Он соболезнует родственникам и еще больше убеждается в том, что «Украина должна быть и будет денацифицирована».