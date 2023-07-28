Губернатор Севастополя предупредил местных жителей об учениях с ночными стрельбами

Губернатор Севастополя Михаил Развожаев предупредил местных жителей о скором начале проведения учений и о ночных стрельбах. Об этом он рассказал в своих социальных сетях .

В своем посте Развожаев сообщил, что учения будут проходить на полигоне возле Казачьей бухты. Он также успокоил севастопольцев, рассказав, что обстановка в регионе остается спокойной. В конце он призвал граждан опираться только на информацию из официальных источников.

Накануне Минобороны РФ сообщало, что корабль отечественного флота уничтожил 2 кратера ВСУ, попытавшись атаковать российский корабль вблизи Севастополя. Сообщается, что вражеские кратеры были уничтожены на дистанции 800 метров и километра. Представители ведомства сообщили, что ни один член экипажа РФ не пострадал.