Губернатор Севастополя сообщил об отмене парада Победы в городе

В текущем году проведение парада Победы в Севастополе не планируется. Данную информацию озвучил губернатор города Михаил Развожаев в ходе аппаратного совещания в правительстве, о чем сообщило РИА Новости.

Губернатор подчеркнул, что решение принято по согласованию с Министерством обороны. Акция «Бессмертный полк» будет проведена в онлайн-формате. Однако для различных возрастных групп и интересов будет организовано множество других праздничных мероприятий.

Расписание всех запланированных событий будет направлено организаторам, но не будет опубликовано для широкой публики. Известно, что в программе предусмотрены церемония возложения цветов и праздничные концертные программы.

В честь 80-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне и 81-й годовщины освобождения Севастополя от немецко-фашистских захватчиков в городе запланировано более 300 различных мероприятий.

В мае совместно с Черноморским флотом будут организованы традиционные парады во дворах ветеранов, а также историко-патриотический фестиваль «Знамена славы» и акция «Честь и достоинство».

Ряд праздничных мероприятий, посвященных юбилейной дате, уже проводятся в городе. Например, 18 марта был дан старт ежегодной международной акции «Сад памяти», в рамках которой на Сапун-горе высадили 80 деревьев в честь 80-летия Победы.

Ранее сообщалось, что министр обороны Индии может отказаться от участия в параде Победы в Москве.