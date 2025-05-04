India Today: министр обороны Индии может отказаться от участия в параде Победы в Москве

Министр обороны Индии Раджнатх Сингх может не приехать на парад Победы в Москве 9 мая из-за обострения конфликта с Пакистаном и теракта в Пахалгаме, сообщило издание India Today.

По информации источника, вместо главы индийского оборонного ведомства в параде, скорее всего, примет участие его заместитель Санджай Сетх.

Теракт на подконтрольной Индии территории в Пахалгаме произошел 22 апреля. Он унес жизни 26 человек, в том числе одного гражданина Непала. Из-за этого инцидента Нью-Дели ввели ограничения в отношении Пакистана, так как индийская разведка обнаружила связь теракта с деятельностью пакистанских спецслужб.

По информации арабского телеканала Al Jazeera, Индия готовится напасть на Пакистан. Отмечалось, что Нью-Дели начнет военную операцию против Исламабада в течение ближайшего времени.

Премьер-министр Индии Нарендра Моди получил приглашение посетить парад Победы в российской столице и лично хотел поздравить Россию с праздником. Однако, как позже стало известно, Моди не приедет в РФ в этом году, и Индию на мероприятии будут представлять другие высокопоставленные лица страны.

Ранее стало известно, что Россия готова рассмотреть участие в расследовании теракта в Пахалгаме.