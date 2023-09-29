Губернатор Старовойт: в Курском районе работает ПВО
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В Курской области существует угроза атаки украинских боевых дронов, сообщил губернатор региона Роман Старовойт.
Как проинформировал в своем аккаунте в соцсетях глава Курской области, в настоящее время по выявленным целям в небе работают российские расчеты противоракетной обороны. Старовойт призвал курян сохранять спокойствие.
«В Курском районе работает ПВО. Прошу жителей сохранять спокойствие», - написал Старовойт.
Ранее сообщалось, что ВКС РФ провели серию успешных авиаударов по мостам через реку Оскол на Купянском направлении, полностью разрушив логистические маршруты доставки боеприпасов для ВСУ.