Губернатор Старовойт: в Курском районе работает ПВО

Как проинформировал в своем аккаунте в соцсетях глава Курской области, в настоящее время по выявленным целям в небе работают российские расчеты противоракетной обороны. Старовойт призвал курян сохранять спокойствие.

«В Курском районе работает ПВО. Прошу жителей сохранять спокойствие», - написал Старовойт.

Ранее сообщалось, что ВКС РФ провели серию успешных авиаударов по мостам через реку Оскол на Купянском направлении, полностью разрушив логистические маршруты доставки боеприпасов для ВСУ.