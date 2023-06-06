Губернатор Ульяновской области рассказал о состоянии пациентов, отравившихся сидром

По словам главы региона, положительная динамика наблюдается у несовершеннолетней девушки, которая выпила сидр и оказалась в реанимации. Также, по его словам, стабилизировалось состояние беременной женщины.

5 июня власти региона сообщили о 16 умерших жителей Ульяновской области, которые выпили яблочный сидр марки «Мистер Сидр». Позже количество летальных исходов увеличилось до 20. Больше 30 граждан были доставлены в больницу, некоторые – находятся в тяжелом состоянии.

«Здесь врачи борются за жизнь семи жителей нашего региона, поступивших с отравлением алкогольсодержащим напитком. Два человека находятся в реанимации отделения токсикологии. Остальных перевели в палаты долечивания, их состояние оценивается как средней степени тяжести с положительной динамикой», – написал Русских.

Он подчеркнул, что врачи продолжают поддерживать связь с федеральными коллегами из ведущих медучреждений России.

Случи летального исхода и отравлений сидром марки «Мистер Сидр» зафиксированы в Самарской и Нижегородской областях. Один человек умер в Удмуртии, один человек попал в больницу в Чувашии.

Следственный комитет РФ возбудил уголовное дело по ч. 3 ст. 238 УК «Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекших по неосторожности смерть двух или более лиц. По всей России заблокировали поставку напитка. По данным следствия, в сидр мог попасть метиловый спирт. Вещество по внешним признакам ничем не отличается от этилового спирта, который используют при производстве алкогольных напитков, поэтому его могли ошибочно перепутать с метанолом.

Метиловый спирт оказывает серьезное влияние на человека при попадании в организм. Поражаются сердечно-сосудистая, а также нервные системы.