Россиянин угрожал взорвать магазин из-за отказа в продаже алкоголя

В Ямало-Ненецком автономном округе произошло ЧП. В городе Надым один из покупателей пообещал взорвать магазин за то, что ему не продали алкоголь. Об этом сообщило URA.RU.

ЧП произошло 23 апреля. В одном из магазинов Надыма мужчине ночью не продали спиртное.

«Вернувшись в магазин утром, он вступил в перепалку с продавцами. Сотрудники ЧОП вывели хулигана из магазина, после чего он стал кричать, грозя взорвать здание», — указало издание.

После этого к месту происшествия приехала полиция. Сам магазин и территория вокруг него были обследованы, взрывчатых веществ не обнаружено. Злоумышленника доставили в отдел полиции для выяснения всех обстоятельств.

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