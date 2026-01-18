Развенчан главный миф о Крещении: как правильно отмечать Крещение по канонам
Иванов: участие в богослужении важнее купания в проруби в праздник Крещения
Фото: [Крещенские купания в Химках/Медиасток.рф]
Православным верующим в праздник Крещения Господня следует прежде всего сосредоточиться на участии в богослужении, а не на обязательности купания в проруби. Об этом REGIONS заявил заместитель председателя Всемирного русского народного собора Михаил Иванов.
По его словам, купание в освященной воде (иордани) является благочестивой народной традицией, символизирующей желание духовного очищения, но не церковным таинством. Важнейшим элементом праздника Иванов назвал посещение службы, возможные исповедь и причастие.
Эксперт пояснил, что омовение следует совершать после утреннего богослужения 19 января, когда священник освятит воду. Перед погружением рекомендуется прочесть краткую молитву, а само погружение можно совершить трижды, в том числе по шею, без обязательного окунания с головой.
Иванов также предостерег от суеверного отношения к обряду, напомнив, что грехи прощаются только в таинстве Покаяния, а освященной считается лишь вода, над которой совершен специальный молебен. Он подчеркнул, что для многих, особенно при наличии медицинских противопоказаний, более уместным будет посещение храма и окропление себя и жилища святой водой.
