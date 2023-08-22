Губернатор Воробьев рассказал о повреждениях в Красногорске после атаки беспилотника
Фото: [Воробьев LIVE/Telegram]
Губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что взрывная волна, вызванная падением БПЛА в Красногорске, выбила окна в одной из многоэтажек и повредила несколько автомобилей. В результате происшествия никто не пострадал, возгораний нет. Об этом Воробьев рассказал в своих социальных сетях.
Губернатор сообщил, что за ночь российским ПВО было сбито 2 БПЛА на территории области: один в Часцах, второй в Красногорске. Как сообщил Воробьев, все внимание служб приковано к случаю в Красногорске из-за последствий падения беспилотника.
Он также сообщил, что в данный момент глава города обходит квартиры вместе с оперативными службами. Губернатор призвал жителей Подмосковья сохранять спокойствие.