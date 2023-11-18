Губернатор заявил, что жильцы обрушившегося дома в Астрахани начали получать положенные выплаты

Напомним, ранее мы уже писали о том, что в Астрахани обрушилась часть дома. Об этом губернатор региона, Игорь Бабушкин, рассказал на своей странице в социальных сетях еще в четверг, шестнадцатого ноября.

Сейчас же от него стало известно, что жильцы обрушившегося здания начали получать положенные им денежные выплаты. Соответствующая информация также опубликована в соцсетях губернатора. Данными оттуда поделились в RT.

Игорь Бабушкин сообщил, что в субботу, восемнадцатого ноября, он провел встречу с жильцами этого дома. Он, а также все задействованные ведомства, ответили на их вопросы.

Выяснилось, что эксперты оценят стоимость жилья и утраченного имущества. В итоге людям предложат два варианта: получить денежную компенсацию или новую квартиру. Так или иначе, «сегодня начали производить положенные выплаты», как пишет губернатор Астраханской области. При этом пострадавшим также предоставляется медицинская, психологическая и гуманитарная помощь.