От губернатора региона поступила информация о том, что Псковская область в скором времени станет местом формирования отрядов содействия безопасности и обороне. Новостью поделилось RT

Согласно заявлению Михаила Ведерникова, занимающего должность главы региона, опубликованным в социальных сетях, скоро проведутся соответствующие работы для формирования этих самых оперативных отрядов. По словам Ведерникова, их действие будет осуществляться в каждом из муниципалитетов.

Если в регионе возникнут всевозможные ЧС, то отряды будут содействовать разным силовым структурам, другими словами, тушить пожары, ликвидировать последствия чрезвычайных ситуаций, помогать патрулировать особо важные объекты.

Ранее командиры батальонов самообороны и командир полка встретились с Вячеславом Гладковым, губернатором Белгородской области. В ходе разговора были предложены действия по их оснащению и вопросы продолжения боевого объединения.

Каждый боец самообороны области заслужил уважение Гладкова, поскольку он ими гордится. Он так считает, поскольку эти люди рискуют собственной жизнью, спасая при этом чужие.