Губернаторы дальневосточных регионов пообещали «закручивание гаек» по продаже алкоголя

На Восточном экономическом форуме главы четырех дальневосточных субъектов РФ анонсировали комплекс мер, направленных на значительное ужесточение регулирования розничной торговли алкогольной продукцией. Инициативы каждого региона будут адаптированы под текущую ситуацию, но их общая цель — системное ограничение доступности спиртного, сообщает РБК.

Как сообщил губернатор Магаданской области Сергей Носов, в регионе планируется поэтапное сокращение количества торговых точек, имеющих лицензию на продажу алкоголя. Ключевым критерием станет увеличение минимально разрешенной дистанции между такими точками и объектами социальной инфраструктуры: образовательными учреждениями, спортивными комплексами и медицинскими организациями.

В Амурской области, по словам губернатора Василия Орлова, в ближайшее время будут законодательно пересмотрены нормативы допустимого расстояния от алкогольных магазинов не только до социальных объектов, но и до жилых домов.

Камчатский край, как отметил глава региона Владимир Солодов, уже ввел пакет ограничительных мер. Он включает запрет на продажу алкоголя в помещениях многоквартирных домов, существенное увеличение «санитарной зоны» вокруг социальных учреждений и усиление контрольных и надзорных функций.

Власти Якутии констатируют, что в республике уже действует один из самых строгих в стране режимов регулирования. По словам главы региона Айсена Николаева, текущий фокус внимания — на обеспечении неукоснительного соблюдения существующих правил и пресечении нелегальной деятельности, такой как продажа алкоголя под видом работы точек общепита в жилых зданиях.

Ранее сообщалось о том, что алкомаркеты Свердловской области могут украсить плакаты «Папа, не пей!».