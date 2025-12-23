ГУФСИН России по Подмосковью проведет онлайн-опрос на тему противодействия коррупции

Жителей Подмосковья пригласили принять участие в онлайн-опросе на тему противодействия коррупции. Его проводит ГУФСИН России по Московской области.

Опрос будет проходить с 15 января по 15 февраля в разделе «Противодействие коррупции» на сайте ведомства. Для участия в нем нужно будет ответить на вопрос: «Как вы оцениваете работу, проводимую подразделением по противодействию коррупции?».

Полученные сведения будут использованы в целях определения эффективности деятельности подразделений по профилактике коррупционных правонарушений.

В ведомстве напомнили о работе круглосуточного телефона доверия. Его номер: 8 (498) 661-12-06.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев наградил отличившихся судебных приставов региона.