«Гул моторов и тишина на земле». Силы ПВО сбили в шести районах Калужской области 12 дронов

В воскресенье, 19 июля, силами противовоздушной обороны над территорией шести муниципальных образований Калужской области были уничтожены 12 беспилотных летательных аппаратов. Об этом в своем телеграм-канале сообщил губернатор региона Владислав Шапша.

Губернатор уточнил, что перехваты дронов зафиксированы в воздушном пространстве Дзержинского, Думиничского, Жуковского, Людиновского, Малоярославецкого и Хвастовичского округов, по его словам. В районы падения обломков уже выдвинулись сотрудники экстренных служб. На данный момент, согласно официальному релизу, сведения о пострадавших и существенных разрушениях отсутствуют.

Ранее сообщалось о том, что над Подмосковьем и другими регионами сбито более 160 БПЛА за сутки.