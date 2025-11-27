Гуманитарная помощь и льготы: о чем говорили на приеме в красногорском центре поддержки СВО
Фото: [Пресс-служба го Красногорск]
Глава Красногорска Дмитрий Волков провел встречу с участниками СВО и их семьями в местном центре поддержки. Вместе с представителями Ассоциации ветеранов и депутатами он обсудил наиболее острые вопросы — от бытовых нужд до помощи фронту.
Волков отметил, что важнее всего — живой, а не формальный подход к каждому обращению. На приеме говорили о льготах, парковках, земельных вопросах, а также о гуманитарной поддержке, включая поставку генераторов.
Глава округа поблагодарил всех, кто поддерживает бойцов.
«Спасибо всем, кто сегодня вовлечен в это благое дело, и в этой работе в тылу и созидании придает нашим бойцам силу, уверенность и несгибаемую волю к Победе», — отметил Дмитрий Волков.