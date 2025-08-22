Гуманитарная помощь из Павлово-Посадского округа направится в зону СВО 24 августа

В настоящее время на территории Администрации Павлово-Посадского городского округа полным ходом идут подготовительные работы к отправке значительного гуманитарного груза в регион проведения Специальной военной операции.

По словам руководителя миссии, председателя Совета депутатов округа Романа Тикунова, данная поездка является одной из самых масштабных и затратных, реализованных в последнее время. В состав отправляемого груза входят транспортные средства, включая автомобили и мотоциклы, беспилотные летательные аппараты (БПЛА) и прочую специализированную технику, критически важную для решения боевых задач.

Предполагается, что конвой будет адресован более чем восьмидесяти военнослужащим, призванным из Павлово-Посадского военкомата. В процессе погрузки участвуют добровольцы из организации «Молодая Гвардия» и учащиеся кадетской школы №14, расположенной в Электрогорске. Планируемая дата отправки – 24 августа.

Данная инициатива реализована по поручению главы Павлово-Посадского городского округа Дениса Семенова в рамках деятельности штаба, созданного для оказания поддержки мобилизованным и действующим военнослужащим.

Штаб, располагающийся в местном отделении партии «Единая Россия» и Совете депутатов Павлово-Посадского городского округа, продолжает принимать заявки от жителей Павлово-Посадского округа, находящихся в зоне СВО. Запросы можно направлять по телефону: 89167120545.