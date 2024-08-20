Гуманитарная помощь школам и детским садам ЛНР доставлена из Мытищ

Мытищинские общественные организации передали первую партию мебели, необходимую для начала учебного года в школах города Лисичанск. В ближайшее время будет отправлена вторая партия помощи.

Луганская народная республика длительное время находилась под контролем ВСУ. Военные вели ожесточенные бои. Армия России освободила города. Теперь республике оказывают помощь в восстановлении социальной и гражданской инфраструктуры. Запросы поступают разные. Так, управление образования города Лисичанск обратилось с просьбой оказания гуманитарной помощи для возможности начать учебный год в уцелевших зданиях школ.

Военнослужащие ВСУ сжигали мебель, когда прятались в помещениях учебных заведений. Мытищинские общественные организации помогли собрать для школьников из ЛНР партию кроватей, стульев и столов. Мебель уже доставлена в Лисичанск.

В ближайшее время общественники доставят в город еще один гуманитарный груз. Принять участие в сборе помощи для соотечественников может каждый неравнодушный житель, обратившись по следующим адресам:

• ул. Мира, 37 (местное отделение партии «Единая Россия»);

• ул. Мира, 9 (штаб волонтеров г. о. Мытищи).

Неравнодушие каждого поможет приблизить завершение сложного для страны времени.