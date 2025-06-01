Гуманитарную помощь и видеопоздравление с Днем защиты детей отправят из Химок в ДНР

В Химках кадеты школы №8 имени Матвеева и воспитанники дошкольного отделения «Дюймовочка» в честь Дня защиты детей записали видеопоздравление, адресованное волонтерам общественного центра «Витязь» в Донецкой Народной Республике, сообщила администрация муниципалитета.

В администрации отметили, что общественный центр функционирует в Горловке. Каждый день в зоне СВО многие специалисты работают с детьми. Слова благодарности и поддержки выразили директор школы Ольга Игнатьева, куратор кадетских классов Виталий Комарницкий, участник СВО Сергей Хакимов. Их поддержали юные химчане.

«Эти волонтеры – учителя, медики и представители других профессий – настоящие герои и защитники детей. Несмотря ни на что, они продолжают делать свое дело, защищать юных жителей и воспитывать их достойными людьми», – подчеркнула директор школы Ольга Игнатьева.

По данным администрации, родители, дети и педагоги образовательных организаций муниципалитета собрали очередную партию гуманитарного груза, которую в скором времени вместе с видеопоздравлениями отправят в общественный центр «Витязь», расположенный в Горловке. За транспортировкой будет следить представитель «Боевого братства» Ирина Каика, которая активно занимается волонтерской деятельностью. Жители республики и участники спецоперации всегда с особой благодарностью принимают подобные посылки.

«Без такого тыла здесь, нам было бы очень тяжело там – на фронте. Спасибо за вашу поддержку и помощь! Спасибо за то, что стоите на страже наших детей даже в столь непростое для всех время!» – подчеркнул участник СВО Сергей Хакимов.

В Химках с особенным уважениям относятся к защитникам Родины. Чтят память тех, кто отважно защищал Отчизну в прошлом. Преклоняются перед теми, кто находится в зоне специальной операции. С начала июля 2024 года в округе реализуют масштабную патриотическую программу, главный лозунг которой — «Успех V единстве поколений».

Ранее сообщалось, что в Химках прошел благотворительный музыкальный фестиваль «Нотка доброты».