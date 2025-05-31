В Химках прошел благотворительный музыкальный фестиваль «Нотка доброты»

В Химках на набережной парка «Экоберег» состоялся благотворительный музыкальный фестиваль «Нотка доброты», который собрал жителей города, талантливых музыкантов и тех, кто хотел просто помочь детям, столкнувшимся с тяжелыми заболеваниями. Об этом сообщила администрация городского округа.

Мероприятие прошло под открытым небом и стало доброй традицией, уже девятый раз объединяя сердца неравнодушных людей ради благого дела.

Организатором фестиваля выступили преподаватели и учащиеся народного отделения Детской школы искусств имени А.Н. Верстовского совместно с фондом «Игра», оказывающим поддержку детям с нарушенными функциями двигательного аппарата.

Благодаря проведенным ранее фестивалям и собранным средствам множество подопечных фонда получили необходимую медицинскую помощь и реабилитацию.

Музыкальная программа фестиваля включала выступления лучших солистов, творческих коллективов школы и приглашенных артистов, рассказала муниципальный депутат Ирина Спирина.

«"Нотка доброты" — это не просто концерт, это доказательство того, что искусство может менять жизни. Горжусь тем, что в Химках есть такие инициативы и такая отзывчивая молодежь», — отметила она.

Кроме того, в рамках благотворительной программы жители могли сделать пожертвование, благодаря которому можно было поучаствовать в лотерее, прошедшей в конце вечера.

Ранее сообщалось, что в Химках прошла серия патриотических мероприятий, посвященных Дню пограничника.