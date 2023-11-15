Гуманитарную помощь отправили на Донбасс из Зарайска

Очередную партию гуманитарной помощи отправили для военных на Донбасс из подмосковного Зарайска. Об этом сообщает интернет-издание «Зарайск. За новую жизнь» со ссылкой на сообщение главы округа Виктора Петрущенко.

Участникам спецоперации доставят средства гигиены, хозяйственные товары, медикаменты, теплую одежду, запасы продовольствия, материалы для обустройства блиндажей, а также детские письма и рисунки. Помимо этого, им будет передан автомобиль марки «УАЗ». Виктор Петрущенко выразил благодарность Серебряно-Прудскому центру волонтеров #СвоихНеБросаем, которые передали маскировочные сети и блиндажные свечи, а также зарайский муниципальный штаб и неравнодушных граждан, которые помогли собрать гуманитарную помощь.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что во Власихе открыли памятник Герою России, протоиерею Михаилу Васильеву.