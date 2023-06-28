Гуманитарный конвой из Электрогорска доставил полезный груз на передовую

Заместитель главы г. о. Электрогорск Вячеслав Федотов принял участие в формировании очередного гуманитарного конвоя, который отправился в зону специальной военной операции по защите рубежей новых территорий России.

В составе гуманитарного конвоя — шесть автомобилей с посылками, адресованными бойцам родными и близкими, дополнительное оборудование и автомобиль повышенной проходимости «Нива». Для сбора полезного груза жители и предприниматели городского округа Электрогорск передали 6,5 млн рублей.

Гуманитарный конвой посетил пункты передачи помощи в белгородской области, город Валуйки, места дислокации в Попасном, Сватове и Первомайске. В этих точках проходят службу уроженцы Электрогорска и соседнего Павловского Посада.

Замглавы Электрогорска Вячеслав Федотов выразил благодарность неравнодушным жителям, которые помогли в сборе полезного груза и оказал поддержку нашим ребятам.