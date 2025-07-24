Гуманитарный конвой из Павлово-Посадского округа: бойцы выразили благодарность за помощь и поддержку

Военнослужащие из Павлово-Посадского городского округа выражают благодарность за оказанную гуманитарную помощь, отправленную 22 июля. Об этом 23 июля в своих социальных сетях сообщил глава округа Денис Семенов.

Солдаты поблагодарили за проявленное участие и заботу, подчеркнув важность такой помощи в решении поставленных задач и поддержании боевого духа.

Особую признательность бойцы выражают местным производственным компаниям, которые не остаются равнодушными к происходящему и оказывают регулярную поддержку. Военнослужащие поблагодарили предприятия за предоставленный транспорт и оборудование.

Гуманитарная акция, организованная совместными усилиями администрации, представителей бизнеса, общественных объединений и жителей города, включала в себя передачу дорогостоящего оборудования, необходимых принадлежностей, продуктов питания и предметов первой необходимости. Реализация этой инициативы стала результатом скоординированных действий жителей Павлово-Посадского округа, которые не остались в стороне и внесли свой вклад в общее дело.