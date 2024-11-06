Гусев: из-за взрыва газа в Нововоронеже погибла женщина и пострадал ребенок

Губернатор Воронежской области Александр Гусев рассказал подробности взрыва газового баллона в городе Нововоронеж, в ходе которого один человек пострадал и один был госпитализирован с травмами различной степени тяжести.

Как написал глава региона в своем аккаунте в соцсетях, ЧП произошло на улице Набережная ночью в среду, 6 ноября, в одной из жилых девятиэтажек.

«К сожалению, одна женщина погибла, парень 2008 года рождения получил ранения», — написал Голубев в своем Telegram.

Глава региона добавил, что причины произошедшего в настоящее время устанавливаются оперативными службами.