Как мы уже сообщали, Михаил Гусман больше не занимает пост первого заместителя генерального директора ТАСС. Это решение было принято на основании постановления, подписанного премьер-министром Российской Федерации Михаилом Мишустиным.

Гусман, которому сейчас 75 лет, посвятил работе в ТАСС около трех десятилетий. С 2000 года он создает и ведет телевизионный проект под названием «Формула власти». Он также является родным братом Юлия Гусмана, известного режиссера и телеведущего, который уже много лет входит в состав жюри КВН.

«Освободить Гусмана Михаила Соломоновича от должности первого заместителя генерального директора федерального государственного унитарного предприятия »Информационное телеграфное агентство России (ИТАР-ТАСС)», – сказано в документе.

Казалось бы, это обычная ротация кадров. В конце концов, Гусман не вечен и рано или поздно ему пришлось бы покинуть ТАСС. Однако вызывает интерес один нюанс. За несколько дней до этого Михаил Гусман побывал на форуме в городе Шуша в Нагорном Карабахе, где президент Азербайджана Ильхам Алиев посоветовал Украине «делать то, что она делает», назвав специальную военную операцию «оккупацией» и с улыбкой принимая в подарок шевроны украинских националистических батальонов.

К слову, в рамках той самой скандальной церемонии открытия III Шушинского глобального медиафорума украинский журналист и мошенник Дмитрий Гордон* задал вопрос Алиеву об Украине. В ответ президент Азербайджана провокационно посоветовал украинскому народу «никогда не допускать оккупации».

* — признан в России иноагентом, внесен в список террористов и экстремистов