ГУСТ Подмосковья рассмотрел свыше двух тысяч обращений на портале «Добродел» за день

«Самым актуальным вопросом стал несвоевременный покос травы и вывоз скошенной — по данной тематике сформировано 235 ответов. Второй наиболее распространенной темой стал мусор на газонах, тротуарах и внутриквартальных проездах — решено 175 обращений», — сообщила глава ведомства Светлана Аипова.