ГУСТ Подмосковья рассмотрел свыше двух тысяч обращений на портале «Добродел» за день
Фото: [Пресс-служба ГУСТ МО]
Сотрудники подмосковного ГУСТ рассмотрели 2,1 тысячи обращений граждан, которые они направили на портал «Добродел», за один день, рассказали в ведомстве.
«Самым актуальным вопросом стал несвоевременный покос травы и вывоз скошенной — по данной тематике сформировано 235 ответов. Второй наиболее распространенной темой стал мусор на газонах, тротуарах и внутриквартальных проездах — решено 175 обращений», — сообщила глава ведомства Светлана Аипова.
Помимо этого, жители указывали на необходимость ремонта элементов детских площадок и обращались по поводу ямочного ремонта, который проводится во дворах региона, добавила министр.
«Напомню, что налаженная коммуникация между жителями и ведомством позволяет повышать качество содержания пространств», — отметила Аипова.