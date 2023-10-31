ГУСТ: в Кашире проверили готовность к работе в осенне-зимний период МБУ «Благоустройство»

Проверка готовности подразделения МБУ «Благоустройство» к работе в осенне-зимний период прошла в городском округе Кашира. Ее провел начальник территориального отдела № 22 Главного управления содержания территорий Московской области Валерий Шаров, сообщили в администрации округа.

Он оценил состояние техники, которая будет использоваться в холода, проверил численный состав сотрудников «Благоустройства», а также обратил внимание на количество необходимого инвентаря.

Поинтересовался инспектор ГУСТ и объемом закупленной соли. К слову, ее у МБУ «Благоустройство» 215 тонн.