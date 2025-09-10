Густой дым в небе увидели жители Подмосковья из своих окон

Жители Подмосковья сообщили о серьезном возгорании. Согласно данным очевидцев, пламя охватило территорию мебельного склада. Об этом также сообщил телеграм-канал Baza, публикуя кадры с места происшествия.

В поселке Некрасовский, расположенном в Подмосковье, произошел крупный пожар. По предварительной информации, возгорание охватило мебельный склад. Площадь пожара, по информации источника, превышает 500 кв. м.

В Сети появились кадры, снятые очевидцами, на которых виден густой дым, поднимающийся над поселком. Причины пожара пока не установлены. По данным SHOT, под угрозой опасности находятся животные конного клуба, расположенного неподалеку, — лошадей будут эвакуировать.

Ранее во Владивостоке умер один из троих пострадавших от пожара на мебельном складе.