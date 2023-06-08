Гутенев согласился с предложением разместить российский флаг на номерах авто

Депутат высказался за обязательное использование флага России на номерных знаках автомобилей. Это выяснилось в ходе беседы Владимира Гутенева с RT.

Недавно профессором Иваном Соловьевым, доктором юридических наук и заслуженным юристом РФ, была предложена идея размещать российский флаг на номерах машин, причем сделать это непременно обязательным.

Как считает председатель комитета Госдумы по промышленности и торговле, флаг – это маркер, говорящий о том, гордится ли человек своей страной или нет. Гутенев также заявил, что триколор, как символика страны, должен быть везде. Поскольку это воспитывает патриотизм, что вообще нужно делать еще с ранних лет.

А людям, которые стесняются ездить с флагом России, депутат посоветовал подумать о том, какие корни они хотели бы видеть в своих детях.