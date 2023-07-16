Гузеева нахамила подписчикам из-за обсуждения пирсинга ее дочери

Как сообщает портал «Дни.ру» , наследница телеведущей, Ольга Бухарова, уже давно не маленькая, и сама может постоять за себя. Но родная мать решила, что должна вступиться за собственную дочь.

В соцсетях Гузеевой было опубликовано фото 23-летней Бухаровой. Вместе с ней в кадре оказалась вторая любимица семьи – собачка, которую зовут Жужа. Даже сами фанаты холят и лелеют милое животное, однако дочка Гузеевой почему-то не вызвала такого же восторга.

Оказалось, что все дело в пирсинге девушки. Комментаторы уверены, что кольцо в носу напоминает ни что иное, как свисающую соплю. Многие считают, что это – некрасиво. Но такие замечания не остались без ответа от ведущей программы «Давай поженимся!». Лариса Гузеева колко, порой даже нетактично, писала в адрес подписчиков нелестные слова.

Конечно, тут не обошлось без сарказма, но факт того, что звезда воспринимает все в штыки, остается фактом.