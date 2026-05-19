Гвоздь в пазухе черепа: крымский Минздрав раскрыл пугающие детали спасения раненого на стройке

К рымские хирурги спасли строителя с гвоздем в двух миллиметрах от головного мозга Уникальная операция, потребовавшая экстренного созыва консилиума и телемедицинских консультаций, успешно завершилась в Симферополе. Об этом сообщает пресс-служба Минздрава Республики Крым, передает Газета.ру.

Случайный выстрел на рабочем месте

В Крыму врачи успешно провели сложнейшую операцию по спасению 29-летнего мужчины, работающего на строительном объекте. Находясь на рабочем месте, молодой человек проявил неосторожность при обращении с монтажным гвоздезабивным пистолетом и случайно выстрелил себе прямо в лицо. Строительный гвоздь вошел в лицевой отдел черепа, полностью прошил гайморову пазуху и остановился всего в двух миллиметрах от критически важной зоны — головного мозга. С тяжелейшей травмой пострадавший рабочий был экстренно госпитализирован в Симферопольскую клиническую больницу № 6, в специализированное отделение челюстно-лицевой хирургии.

Экстренный консилиум из-за кровотечения

Ситуация резко осложнилась, когда дежурные хирурги попытались извлечь инородное металлическое тело. В процессе медицинских манипуляций у пациента открылось сильное артериальное кровотечение. Попытки оперативно остановить поток крови стандартными хирургическими методами — наложением швов или медицинских зажимов — не увенчались успехом. Ввиду смертельной угрозы для жизни пострадавшего, медики оперативно созвали экстренный консилиум и провели срочные телемедицинские консультации с коллегами. В результате было принято решение о немедленной транспортировке раненого в Республиканскую клиническую больницу имени Семашко.

Успешный исход уникальной операции

Специалисты Республиканской больницы провели высокотехнологичное и уникальное хирургическое вмешательство. Им удалось полностью купировать опасное артериальное кровотечение и аккуратно извлечь строительный гвоздь из черепа мужчины. По официальному сообщению пресс-службы Министерства здравоохранения Республики Крым, к настоящему моменту жизнь пациента находится вне опасности. Его общее состояние оценивается медицинским персоналом как стабильное, строитель продолжает получать все необходимое плановое лечение в условиях стационара.