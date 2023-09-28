Хагрид из Истры о смерти актера, сыгравшего Дамблдора: «настоящие волшебники не умирают»

«Конечно печально, что актер, сыгравший волшебника, умер. Но сказка — это гораздо большее, чем просто актеры, которые в ней играют. Образ не умирает, поэтому Альбус Дамблдор останется с нами навсегда. Настоящие волшебники не умирают», — сказал Билецкий.