Хагрид из Истры о смерти актера, сыгравшего Дамблдора: «настоящие волшебники не умирают»
Фото: [Zвенигород папа / ВКонтакте]
Хагрид из Истры Александр Билецкий выразил соболезнования в связи с тем, что на 83-м году жизни умер актер Майкл Гэмбон, который сыграл роль волшебника Альбуса Дамблдора из вселенной «Гарри Поттера». Об этом сообщает интернет-издание «Истринские вести».
«Конечно печально, что актер, сыгравший волшебника, умер. Но сказка — это гораздо большее, чем просто актеры, которые в ней играют. Образ не умирает, поэтому Альбус Дамблдор останется с нами навсегда. Настоящие волшебники не умирают», — сказал Билецкий.
Истринский Хагрид также отметил, что в его хижине произошли изменения — в ней появился мотоцикл, который смогут испробовать гости. По его словам, к Новому году в хижине подготовят сказочную программу.