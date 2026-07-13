Хайнань обошел Таиланд: россияне поставили рекорд, который удивил даже туроператоров

Российский турпоток на Хайнань продолжает бить рекорды. По данным Ассоциации туроператоров России, за первую половину 2026 года остров принял 378,1 тысячи туристов из РФ — это на 68,4 процента больше, чем за тот же период годом ранее. Представитель департамента культуры и туризма Хайнаня Сун Ши подтвердил эти цифры, а в АТОР добавили, что местные власти рассчитывают выйти на 700 тысяч российских гостей по итогам всего года.