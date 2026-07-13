Хайнань обошел Таиланд: россияне поставили рекорд, который удивил даже туроператоров
АТОР: турпоток из РФ на китайский остров вырос на 68,4 процента год к году
Российский турпоток на Хайнань продолжает бить рекорды. По данным Ассоциации туроператоров России, за первую половину 2026 года остров принял 378,1 тысячи туристов из РФ — это на 68,4 процента больше, чем за тот же период годом ранее. Представитель департамента культуры и туризма Хайнаня Сун Ши подтвердил эти цифры, а в АТОР добавили, что местные власти рассчитывают выйти на 700 тысяч российских гостей по итогам всего года.
Только в июне на острове побывали 70,1 тысячи россиян, причем этот показатель превысил таиландский на семь процентов. Для сравнения, Таиланд в июне принял 65,5 тысячи путешественников из России.