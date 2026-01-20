Хайп на грани фола: подмосковные «сатанисты»* оставили пугающий след на Черном озере

Замерзшая поверхность Черного озера в подмосковных Люберцах стала местом появления масштабного снежного рисунка — гигантской пентаграммы*. Обнаруженная горожанами фигура вызвала оживленные дискуссии в социальных сетях, переместив фокус с вопроса о смысле символа на проблему безопасности на зимних водоемах, пишет REGIONS .

Продолжающаяся практика выхода людей на лед продолжается, что категорически запрещено из-за высокого риска провала. ГУ МЧС Московской области в очередной раз напоминает об опасности и необходимости немедленного звонка по номеру 112 в случае происшествия. Рисунок, независимо от его содержания, является прямым доказательством того, что люди игнорируют запреты, подвергая себя смертельной опасности.

«Лучше б и дальше рисовали мужские органы, а не вызывали призраков из преисподней», — пишут пользователи Сети.

Ситуация демонстрирует, как публичное пространство, даже временное, как лед озера, становится площадкой для самовыражения, иногда спорного. Комментарии жителей, которые сравнивают новый символ с ранее нарисованными примитивными изображениями, показывают, что такие акции всегда становятся предметом общественной оценки. А вот авторы остаются неизвестными: пользователи думают, что это детская шалость, но уже успели сравнить «художников» с сатанистами*.

Ранее сообщалось, что петербуржца оштрафовали за продажу трусов с изображением козла в пентаграмме*.

*Международное движение сатанизма и относящаяся к нему символика признаны экстремистскими и запрещены на территории России