Хакасия вместо Кавказа: куда россияне переключились на лето-2026

Российские туристы нашли новую точку притяжения на карте страны. Согласно исследованию сервиса OneTwoTrip, оказавшемуся в распоряжении « Ленты.ру », спрос на поездки в Хакасию грядущим летом взлетел на 150 процентов. Средняя стоимость ночевки в республике составляет 6,2 тысячи рублей.

На втором месте по динамике роста — Адыгея, которая прибавила 63 процента при среднем ценнике в 12 тысяч рублей за ночь. Замыкает тройку активно набирающих популярность направлений Владимирская область с ростом спроса на 23 процента и стоимостью жилья 11,2 тысячи рублей.

При этом прежние фавориты — Кавказ и Дальний Восток — стремительно теряют позиции. Интерес к Сахалинской области рухнул на 70 процентов, к Северной Осетии — на 66 процентов, к Марий Эл — на 61 процент, к Дагестану — на 58 процентов, к Карачаево-Черкесии — на 52 процента. Аналитики объяснили, что спад на Северном Кавказе носит характер естественной коррекции: в 2022–2024 годах эти регионы пережили небывалый наплыв гостей, однако местная инфраструктура не всегда поспевала за растущим потоком, что неизбежно привело к росту цен.