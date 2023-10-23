Хакер взломал аккаунты российских певцов на Spotify для поддержки Украины

Украинский музыкант из Львова красуется на аватарке одного из певцов в известном сервисе для прослушивания музыки. Вместо узнаваемого портрета – Clonnex с пистолем в руках.

Сейчас россияне не имеют возможности свободно прослушивать песни на популярном музыкальном сервисе. Однако, это не остановило злоумышленников от взлома аккаунтов Олега Газманова и Григория Лепса. Это было сделано для того, чтобы заменить их аватарки на фото украинского исполнителя с надписью, призывающей закончить конфликт.

К слову, аккаунт Газманова уже восстановлен. В планы взломщика также входило получение доступа к профилю SHAMANа. Однако, защита оказалась намного сильнее. Об этом также пишет издание «Утро.ру», прикрепляя скриншоты с изменениями в музыкальной карточке одного из певцов.